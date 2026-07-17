AGENDA · Chartres
L’Odyssée, Les Enfants du Paradis, Chartres
samedi 18 juillet 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres
Informations pratiques
L’Odyssée Samedi 18 juillet, 20h30 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T20:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:23:00+02:00
Fin : 2026-07-18T20:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:23:00+02:00
Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=UF6KW »}]
Salle excellence +1€ – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves.
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