L’Œil du monde Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Jeune Public, Tout public

Exposition en partenariat avec L’Œil du monde et la Bibliothèque départementale de Loire-AtlantiquePrésentation du travail de maisons d’édition jeunesse indépendantes venues de différents pays, du Mexique au Japon en passant par l’Inde, le Rwanda, la République Tchèque et le Portugal.Livres sérigraphiés en Inde, dessins aux vifs à-plats réalisés au Rwanda, albums jouant sur les plis et découpes au Japon, épure visuelle et poétique au Mexique… difficile de traduire l’extrême richesse des formes, tonalités et techniques à retrouver dans cette exposition.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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