L’Œil du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes
L’Œil du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes samedi 2 mai 2026.
L’Œil du monde 2 – 30 mai Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Exposition en partenariat avec L’Œil du monde et la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
Présentation du travail de maisons d’édition jeunesse indépendantes venues de différents pays, du Mexique au Japon en passant par l’Inde, le Rwanda, la République Tchèque et le Portugal.
Livres sérigraphiés en Inde, dessins aux vifs à-plats réalisés au Rwanda, albums jouant sur les plis et découpes au Japon, épure visuelle et poétique au Mexique… difficile de traduire l’extrême richesse des formes, tonalités et techniques à retrouver dans cette exposition.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition en partenariat avec L’Œil du monde et la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
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