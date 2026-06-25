L’œuvre du jour : Eva Taulois. Neurone miroir Musée d’arts de Nantes Nantes
L’œuvre du jour : Eva Taulois. Neurone miroir Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 13 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 16:00 – 16:30
Gratuit : non Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte
Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir le travail d’Eva Taulois, artiste invitée à investir l’espace de la vitrine sur le parvis du musée et à intervenir dans la collection d’art ancien.Durée : 30 minutes
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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