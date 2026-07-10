L’œuvre du jour : Gustave Courbet, Les Cribleuses de blé Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 16:30

Gratuit : non Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte

Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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