L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974 Musée d’arts de Nantes Nantes
L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974 Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 16:00 – 16:30
Gratuit : non Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte
Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?Durée : 30 minutes
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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