L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974 Jeudi 27 août, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuit

Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?

Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Mini visite guidée pour découvrir une œuvre du musée

© Musée d’arts de Nantes – photo C. Clos