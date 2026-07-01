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L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 27 août 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif : gratuit sur présentation d'un billet d'entrée au musée 9€/4€/gratuit Réservation le jour même à l'accueil-billetterie du musée.

L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974 Jeudi 27 août, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuit
Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?
Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Mini visite guidée pour découvrir une œuvre du musée

© Musée d’arts de Nantes – photo C. Clos

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