L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 27 août 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
L’œuvre du jour : Pierre Soulages, Peinture 130×349 cm, 12 janvier 1974 Jeudi 27 août, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuit
Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00
Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?
Durée : 30 minutes
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Mini visite guidée pour découvrir une œuvre du musée
© Musée d’arts de Nantes – photo C. Clos
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