L’œuvre et la reconstitution de l’atelier de Pierre GRAILLE, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

L’œuvre et la reconstitution de l’atelier de Pierre GRAILLE 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’oeuvre et la reconstitution de l’atelier de Pierre Graille

« Raconter une histoire, c’est une chose, le plus difficile c’est de faire de ce morceau d’argile quelque chose qui pense. »

Modeste employé des Postes à Grambois (Luberon-Vaucluse), santonnier, faïencier, sculpteur sur bois, Pierre Graille (1915-2014) était un homme aux multiples facettes.

Autodidacte, il a laissé une œuvre immense inspirée par son amour de la Provence, par sa soif de savoir et de culture.

Pierre Graille représentait en santon les hommes et les femmes de son village, les personnes chères à son cœur, des artistes ou des personnalités politiques.

« Raconter une histoire, c’est une chose, le plus difficile c’est de faire de ce morceau d’argile quelque chose qui pense. »

Suivant ses recommandations, ses filles ont déposé au château de La Tour d’Aigues la quasi-totalité du contenu de son atelier.

Les journées du patrimoine seront l’occasion de découvrir la reconstitution de l’atelier de Pierre Graille et ses créations personnelles de santons de faïences et de sculpture sur bois.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

L’oeuvre et la reconstitution de l’atelier de Pierre Graille

© Adagp, Paris, 2023