Visite guidée du château et du village de La Tour d’Aigues, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Visite guidée du château et du village de La Tour d’Aigues Samedi 19 septembre, 10h00 Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

C’est une visite chronologique et ludique ponctuée d’anecdotes avec un éclairage sur les « us et coutumes » du passé, entre la légende noire du Moyen-Age et la légende dorée. Huit siècles d’ombre et de lumière sur les six dynasties qui vont régner sur le château de La Tour d’Aigues. Puis les arcanes du château, mais de l’intérieur cette fois via le gigantesque réseau souterrain et les salles consacrées à la céramique. Déambulation dans le village…

Réservation : 06 71 10 48 28

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

C’est une visite chronologique et ludique ponctuée d’anecdotes avec un éclairage sur les « us et coutumes » du passé, entre la légende noire du Moyen-Age et la légende dorée. Huit siècles d’ombre et …

© Château de La Tour d’Aigues