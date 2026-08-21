Exposition: Re Make – Prix Wilmotte – Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Exposition: Re Make – Prix Wilmotte – Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Re Make – Prix Wilmotte

Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues

Lien Teaser Expo Re Make

Autour d’une réflexion sur les façons de repenser l’architecture, l’exposition «RE MAKE » présente les projets lauréats du Prix W 2020 consacré au Château de La Tour d’Aigues.

Depuis 15 ans, la Fondation Wilmotte favorise la rencontre du patrimoine et de la création contemporaine à travers l’organisation du Prix W. Tous les 2 ans la Fondation attribue des bourses et des prix, décernés par un jury composé à la fois d’architectes, de plasticiens, de journalistes et de personnalités compétentes. Pour la 9ème édition du Prix W, le château de La Tour d’Aigues a été choisi comme nouveau sujet d’étude. Les participants étaient invités à repenser le Château de la Tour d’Aigues autour de la thématique « Vins et Gastronomie » : école culinaire, ateliers, vinothèque, espaces de dégustation, restauration, musée, serres, jardins pédagogiques, etc. pouvaient faire partie de la programmation. Véritable greffe urbaine, ce sujet s’adressait aux étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture de toute l’Europe.

Sur les 142 projets déposés, neuf projets ont reçu des mentions et trois projets ont été primés ex-aequo : « Horizon », « Grammaire d’une Cité » et « Culture des Sols, Sols des Cultures », chacun à leur manière proposant une réinterprétation singulière dans la rencontre entre un haut lieu du patrimoine et des visions porteuses d’un souffle novateur pour l’architecture, le patrimoine et notre quotidien.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau LTA », « cache_age »: 86400, « description »: « Autour du2019une ru00e9flexion sur les fau00e7ons de repenser lu2019architecture, lu2019exposition u00ab RE MAKE u00bb pru00e9sente les projets lauru00e9ats du Prix Wilmotte consacru00e9 au Chu00e2teau de La Tour du2019Aigues. », « type »: « video », « title »: « TEASER Exposition Re Make CHu00c2TEAU DE LA TOUR D’AIGUES », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kuL-2-6fmzg/oar2.jpg?sqp=-oaymwEYCMAEENAFSFqQAgHyq4qpAwcIARUAAIhC&rs=AOn4CLC57xo4f6-EMTt5J7CoRuEyZDk2XQ&usqp=CCk », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kuL-2-6fmzg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZkY25HlpExfasYB35w8Feg », « thumbnail_width »: 576, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/shorts/kuL-2-6fmzg?feature=share »}] Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

Re Make – Prix Wilmotte

©Fondation Wilmotte Projet • Horizon • Alvaro Olivares (26) & Esther Sanchis (25), Escuela Tecnica Superior

de Arquitectura de Valencia, Espagne