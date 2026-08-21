Château/Musée des FAÏENCES, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Château/Musée des FAÏENCES 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez dans ce qui fut du XVIe jusqu’au XVIIIe dans « la plus somptueuse demeure de Provence ».

Entre le XVIème et le XVIIIème siècle le château de La Tour d’Aigues était considéré comme la plus belle demeure de Provence. En septembre 1792, La Révolution passe par là, l’édifice tombe en ruine et sert de « carrière » aux habitants du village pendant tout le XIXème siècle.

Le classement par les Monuments historiques en 1883, de la façade et du donjon puis l’achat du monument par le Conseil départemental de Vaucluse, en 1897, permirent d’en sauver les vestiges.

C’est lors des travaux de restauration et de remise en état des sous-sols du château, que les faïences de La Tour d’Aigues revirent la lumière du jour : elles étaient enfouies, brisées depuis presque deux siècles, en même temps qu’une grande quantité de céramiques vernissées communes. On peut en découvrir les productions dans le « Musée des Faïences » installé dans les parties restaurées du château Renaissance qui lui servent aujourd’hui d’écrin. Le musée présente également quelques vestiges du décor en marbre de l’ancien l’édifice : médaillons sculptés avec les portraits des douze César, bordures de bassins, et conserve l’un des très rares pavements de majolique polychrome, partiellement conservé, de la Renaissance française qui ornait la chapelle du château.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

Entrez dans ce qui fut du XVIe jusqu’au XVIIIe dans « la plus somptueuse demeure de Provence ».

© Collection Château de La Tour d’Aigues, Musée des faïences, Département deVaucluse