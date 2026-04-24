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LOFOFORA CCM JOHN LENNON Limoges

LOFOFORA CCM JOHN LENNON Limoges

LOFOFORA CCM JOHN LENNON Limoges samedi 19 septembre 2026.

Lieu : CCM JOHN LENNON

Adresse : 41 rue de Feytiat

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 21:00

LOFOFORA Début : 2026-09-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87

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