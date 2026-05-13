Logis musical tour Grand Est Bourbon-Lancy
Logis musical tour Grand Est Bourbon-Lancy lundi 18 mai 2026.
Logis musical tour Grand Est Bourbon-Lancy Lundi 18 mai, 09h00
Logis musical tour
Du 18 mai au 14 juin 2026, Logis Hôtels repart sur les routes de France pour la 3ème édition de son « Logis Hôtels Musical Tour ». Une expérience festive qui réunit clients, partenaires et hôteliers-restaurateurs autour d’animations, blind tests et karaokés. Cet événement se veut propager l’énergie et l’ADN convivial de l’iconique enseigne, tout en contribuant à créer des souvenirs durables.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-18T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-18T18:30:00.000+02:00
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Grand Est 71140 BOURBON LANCY Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire
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