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Loïc Sécheresse Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

Loïc Sécheresse Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Cet automne, la Bibliothèque présente des planches de la dernière bande dessinée de Loïc Sécheresse, Billy the Kid : l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, scénarisée par Alexandre Chenet et sortie cet été chez Casterman. Le dessinateur se déjoue des codes du western et ne parodie pas. Ici c’est bien la véritable histoire de Billy the kid qui est narrée et… L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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