Loïc Sécheresse Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Cet automne, la Bibliothèque présente des planches de la dernière bande dessinée de Loïc Sécheresse, Billy the Kid : l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, scénarisée par Alexandre Chenet et sortie cet été chez Casterman. Le dessinateur se déjoue des codes du western et ne parodie pas. Ici c’est bien la véritable histoire de Billy the kid qui est narrée et… L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



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