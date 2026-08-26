Loïc Sécheresse Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Cet automne, la Bibliothèque présente des planches de la dernière bande dessinée de Loïc Sécheresse, Billy the Kid : l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, scénarisée par Alexandre Chenet et sortie cet été chez Casterman. Le dessinateur se déjoue des codes du western et ne parodie pas. Ici c’est bien la véritable histoire de Billy the kid qui est narrée et… L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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