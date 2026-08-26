Loïc Sécheresse – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



Afficher la carte du lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland et trouvez le meilleur itinéraire

