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Loïc Sécheresse – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

Loïc Sécheresse – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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