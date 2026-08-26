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Loïc Sécheresse – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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