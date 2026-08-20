Loisirs créatifs, Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre, Tillières-sur-Avre

Informations pratiques

Loisirs créatifs Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre Eure

3 personnes par demi-heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Activité de loisirs créatifs en cartonnage et carterie pour fabriquer des objets utiles et décoratifs (boîtes en tout genre, cartes anniversaire, événementielles)

Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre rue Farina 27570 Tillières sur Avre Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie 02 32 58 67 63 Puissante place fortifiée à la frontière normande.

Son Château et son Eglise.

Activités : Dentelle, Patch, Vélo, Pêche, Cartonnage, Gym, Yoga, choral.

Joli petit village de 1050 habitants, école maternelle, école primaire, commerces, marché le mardi matin, industries.

Jumelé avec une jolie ville allemande, Wendehausen. Parking derrière la mairie et parking derrière l’église

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture