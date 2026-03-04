LOKOS FESTIVAL 2026, Chat Noir, Carouge GE

LOKOS FESTIVAL 2026 Vendredi 6 mars, 20h00 Chat Noir

De CHF 5.- à CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Le Lokos Festival est de retour au Chat Noir pour son édition 2026 !

Venez découvrir l’univers musical des jeunes talents répétant tout au long de l’année aux Murs Du Son et dans les locaux ON/OFF de la Maison de Quartier de Carouge !

Vendredi 6 mars 2026

BLAYWEZZ

TEMPLOW

THE HOODS OFF

Samedi 7 mars 2026

PROJET WIPEOUT

ANGUILLE SOUS MANGUE

ARCANE

Au plaisir de bouncer avec vous !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/lokos-festival-vendredi-A4KFKTSR5L »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

