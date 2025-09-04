London City Ballet | Danse classique l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Après trois décennies d’absence, l’emblématique London City Ballet renoue avec la scène en 2023 sous la direction artistique de Christopher Marney. Héritière d’un prestigieux passé, la compagnie s’impose à nouveau comme une référence dans le monde du ballet. Forte du succès de sa tournée inaugurale « Resurgence » en 2024, elle poursuit son essor avec « Momentum ». Ce titre que nous pourrions traduire par élan ou impulsion reflète l’énergie créatrice et le dynamisme de la compagnie depuis sa renaissance.

Entre hommage aux grands maîtres et exploration de nouveaux territoires chorégraphiques, London City Ballet signe un très beau « Momentum ».

Spectacle complet, liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

