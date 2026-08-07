Longe-côte / Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer
jeudi 5 novembre 2026 · Parking de la Plage de Kerfany · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Longe-côte / Marche aquatique avec Moïse
Parking de la Plage de Kerfany Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 09:30:00
fin : 2026-11-05 10:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Pour se sentir bien dans votre corps et votre tête. La marche aquatique sollicite tous les groupes musculaires, articulaires mais aussi le cœur. Eté comme hiver, venez pratiquer cette activité de plein air dans une ambiance conviviale, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud.
Rdv sur le parking 30min avant si location de matériel et 15min avant si vous avez votre combinaison. Camion W bleu. .
Parking de la Plage de Kerfany Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
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English :
L’événement Longe-côte / Marche aquatique avec Moïse Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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