Longitude Loire, Indret, Indre

Informations pratiques

Longitude Loire Samedi 19 septembre, 16h30 Indret Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Vivant au rythme du fleuve, consciente de la nécessité de le préserver, la Ville d’Indre, signataire du Manifeste de Loire, lui consacre un événement mêlant découverte nature et spectacle.

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16h30 : rendez-vous sur la cale du bac à Basse-Indre. L’association Indre Histoire d’Iles invite le public à regarder la Loire autrement. Puis, à bord du bac, les piétons s’offrent une parenthèse avant de poursuivre la promenade jusqu’au pied du Feu de la Mindine, où deux artistes rendent hommage au fleuve.

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17h15 : rendez-vous près de la cale du bac à Indret pour la représentation du spectacle Longitude Loire (fable environnementale en musique), par la compagnie Bulles de zinc à 17h30

Aaron, sorte de Don Quichotte contemporain, s’est mis en tête de sauver la Loire qui souffre de sécheresse et de pollution, dans une (presque) indifférence générale. Son histoire est aussi celle du fleuve, poétique et pleine d’enjeux… pour appréhender différemment notre rapport au vivant et considérer la Loire comme un être à part entière.

Durée : 1h10. A partir de 10 ans.

Représentation suivie d’un échange avec les artistes.

Indret rue du bac, indret Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Vivant au rythme du fleuve, consciente de la nécessité de le préserver, la Ville d’Indre, signataire du Manifeste de Loire, lui consacre un événement mêlant découverte nature et spectacle.

© Cyril Vailly