Le Blanc

En campagne

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Équinoxe repart en tournée dans le département de l’Indre et vient à votre rencontre, au Moulin de la Filature, pour vous donner un aperçu des saisons culturelles respectives (scène nationale+ville du Blanc). La soirée sera agrémentée du concert Celles et Ceux de Bastien David (violon+violoncelle).

La violoniste Giovanna Sevi et la violoncelliste Marie Ythier traversent le répertoire comme on traverse un paysage. Les musiciennes jouent de leurs cordes pour tisser un lien entre le XXe et le XXIe siècles. La Sonate de Ravel dialogue ici avec les pièces de Bastien David, compositeur en résidence à la scène nationale Équinoxe de Châteauroux pour la saison 2027/2028. Bastien sera présent lors du concert pour évoquer l’histoire de ses pièces et sa rencontre avec Maurice Ravel. .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.

L’événement En campagne Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne