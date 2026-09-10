Informations pratiques

Le Blanc

Forum des associations

8 place Jean Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir les associations de Mézières-en-Brenne

Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire.

Sport, culture, loisirs, bien-être, il y en a pour tous les goûts !

Des animations et démonstrations seront proposées tout au long de la soirée par les associations, pour petits et grands.

Buvette et petite restauration sur place. .

8 place Jean Moulin Le Blanc 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23

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English :

Come discover the organizations in Mézières-en-Brenne

L’événement Forum des associations Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Brenne