Forum des associations Le Blanc
vendredi 11 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Forum des associations
8 place Jean Moulin Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez découvrir les associations de Mézières-en-Brenne
Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire.
Sport, culture, loisirs, bien-être, il y en a pour tous les goûts !
Des animations et démonstrations seront proposées tout au long de la soirée par les associations, pour petits et grands.
Buvette et petite restauration sur place. .
8 place Jean Moulin Le Blanc 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23
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English :
Come discover the organizations in Mézières-en-Brenne
L’événement Forum des associations Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Brenne
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