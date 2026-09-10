UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Blanc

Forum des associations Le Blanc

vendredi 11 septembre 2026 · Le Blanc

Forum des associations Le Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
8 place Jean Moulin
Ville
36290 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Forum des associations

8 place Jean Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Venez découvrir les associations de Mézières-en-Brenne
Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire.
Sport, culture, loisirs, bien-être, il y en a pour tous les goûts !
Des animations et démonstrations seront proposées tout au long de la soirée par les associations, pour petits et grands.
Buvette et petite restauration sur place.   .

8 place Jean Moulin Le Blanc 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the organizations in Mézières-en-Brenne

L’événement Forum des associations Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Brenne

À voir aussi à Le Blanc (Indre)