Forum des associations et challenfe interclubs Le Blanc

Plus de 50 associations présentes sportives, culturelles et sociales, vitrine des associations de la ville du Blanc.

Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire.

Des animations seront proposées par les associations. Buvette et point restauration toute la journée. .

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 74 15 oms.leblanc@orange.fr

English :

More than 50 sports, cultural and social associations were present, showcasing the associations of the city of Le Blanc.

