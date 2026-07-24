Informations pratiques

Le Blanc

Café des parents

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08 17:30:00

fin : 2027-05-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-08 2027-01-12 2027-02-09 2027-03-09 2027-04-06 2027-05-11 2027-06-08

La famille dans tous ses états ! Venez rencontrer d’autres parents lors de ce café-échange, où l’on parle sans complexe et en toute simplicité de la famille, les enfants, la parentalité.Familles

Un moment convivial, d’échange et d’écoute entre parents pour prendre un temps pour soi, parfois un peu de recul et partager ses expériences avec d’autres en toute sécurité, dans la bienveillance et le respect de ce que chacun traverse. Co-animé avec Virginie Millin, psychologue spécialisée dans l’accompagnement des familles et de la gestion des émotions et Morgan Grall, référente famille au Centre Social.

Une garderie gratuite peut être mise en place, sur réservation.

Une adhésion (5€ pour la famille) sera demandée lors de la deuxième participation à l’activité. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 famille@cslb.fr

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English :

Family in all its forms! Come meet other parents at this coffee meet-up, where we can talk openly and casually about family, children, and parenting.

L’événement Café des parents Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Destination Brenne