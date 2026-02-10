L’atelier du tapissier Le Blanc

L’atelier du tapissier

47B Rue Saint-Lazare Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez vous essayer à la tapisserie en découvrant l’atelier de Jamy Portillon.

Jamy Portillon, tapissier, vous invite à découvrir son atelier. Artisan d’art, il vous dévoilera ses multiples missions restauration de fauteuils, création de rideaux, fabrication de matelas… et les étapes de son travail fait main à l’ancienne. Arriverez-vous à maîtriser l’un de ses outils favoris, le ramponneau ? Vous pourrez en discuter après votre essai à la fin de la visite autour d’une dégustation de spécialités locales. .

47B Rue Saint-Lazare Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Come and try your hand at tapestry by discovering Jamy Portillon’s workshop.

