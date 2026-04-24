Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc
Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc dimanche 2 août 2026.
Le Blanc
Brocante, antiquité et vide-greniers
Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers.
32ème brocante, espace antiquités, vide-greniers et bourse auto-moto rétro dans les rues du centre-ville. 3 .
Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 26 61 rlemaire@frery.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale.
L’événement Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- Loto Le Blanc 24 avril 2026
- Piano-voix Ana Delaperrière Le Blanc 24 avril 2026
- Stage de poterie Le Blanc 25 avril 2026
- Rénovations et embellissements baroques, les leçons d’une monumentalité quotidienne Le Blanc 27 avril 2026
- Semer la liberté Thomas Hazard 1609-1680 Le Blanc 30 avril 2026