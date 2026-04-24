Le Blanc

Brocante, antiquité et vide-greniers

Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers.

32ème brocante, espace antiquités, vide-greniers et bourse auto-moto rétro dans les rues du centre-ville. 3 .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 26 61 rlemaire@frery.eu

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English :

Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale.

L’événement Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne