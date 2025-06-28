Le Blanc

Marché gourmand

Place du Champ de Foire Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

La cour du château Naillac accueillera à partir de 18h30 une dizaine de producteurs locaux pour découvrir les spécialités régionales.

Dans ce lieu chargé d’histoire qu’est la cour du château Naillac, les exposants sont installés tout autour et chacun est convié à faire ses emplettes à emporter ou à consommer sur place. Des tables sont installées au milieu pour déguster les produits achetés et passer un bon moment entre amis et famille. Les visiteurs peuvent concocter leur menu de l’entrée jusqu’au dessert. Prêt de plateaux et couverts sur place.

L’Ecomusée de la Brenne, installé dans le Château Naillac, sera exceptionnellement ouvert et gratuit de 18h30 à 22h lors de ces deux dates. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce musée et l’exposition temporaire Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs en Brenne de 1880 à nos jours . .

Place du Champ de Foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 accueil@destination-brenne.fr

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English :

The courtyard of the Château Naillac will welcome from 6:30 pm a dozen of local producers to discover the regional specialties.

L’événement Marché gourmand Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne