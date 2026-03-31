Informations pratiques

Le Blanc

Sortie canoë

Rue des Landelles Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 13:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Après-midi sport à la base de plein-air du Blanc !Familles

Animation accompagnée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes. .

Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sports Afternoon at the Blanc Outdoor Recreation Center!

L’événement Sortie canoë Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne