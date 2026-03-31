AGENDA · Le Blanc
Sortie canoë Le Blanc
mercredi 22 juillet 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Sortie canoë
Rue des Landelles Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Après-midi sport à la base de plein-air du Blanc !Familles
Animation accompagnée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes. .
Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com
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English :
Sports Afternoon at the Blanc Outdoor Recreation Center!
L’événement Sortie canoë Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne
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