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AGENDA · Le Blanc

Sortie canoë Le Blanc

mercredi 22 juillet 2026 · Le Blanc

Sortie canoë Le Blanc

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Rue des Landelles
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif

Le Blanc

Sortie canoë

Rue des Landelles Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Après-midi sport à la base de plein-air du Blanc !Familles
Animation accompagnée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes.   .

Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72  rbijleblancfol36@gmail.com

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English :

Sports Afternoon at the Blanc Outdoor Recreation Center!

L’événement Sortie canoë Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne

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