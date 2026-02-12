Cinéma en plein air Le Blanc
Cinéma en plein air Le Blanc mardi 21 juillet 2026.
Cinéma en plein air
Place du champ de foire Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Quoi de plus agréable que le cinéma sous les étoiles ? Chaque été Ciné Off investit les parcs et places municipales pour offrir au public un spectacle original et convivial. Vous êtes invités à venir partager un moment en famille, en amoureux ou entre amis autour d’un film au clair de lune…
Film à définir. .
Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
English :
Settle down in the courtyard of the old castle for an open-air cinema session.
L’événement Cinéma en plein air Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne