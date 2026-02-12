Cinéma en plein air

Place du champ de foire Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 22:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Quoi de plus agréable que le cinéma sous les étoiles ? Chaque été Ciné Off investit les parcs et places municipales pour offrir au public un spectacle original et convivial. Vous êtes invités à venir partager un moment en famille, en amoureux ou entre amis autour d’un film au clair de lune…

Film à définir. .

Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

Settle down in the courtyard of the old castle for an open-air cinema session.

L’événement Cinéma en plein air Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne