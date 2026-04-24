Ressemblement véhicules anciens Le Blanc
Ressemblement véhicules anciens Le Blanc dimanche 26 avril 2026.
Le Blanc
Ressemblement véhicules anciens
Place de la libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-24 2026-07-26 2026-08-23
Rassemblement de véhicules anciens dans les rues du Blanc.
Les teufs teufs vous invitent à leur nouveau rendez-vous mensuel les 4e Dimanche du mois , d’Avril à Octobre, dans la contre allée du Café du Centre , ouvert pour cette occasion.
Venez nous rejoindre et partager un moment convivial autour de passionnés . .
Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Gathering of vintage vehicles in the streets of Le Blanc.
L’événement Ressemblement véhicules anciens Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne
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