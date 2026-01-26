Naillac’Art Le Blanc

Naillac’Art

3ème Marché de la création avec une cinquantaine d’exposants d’art et artistes.

L’Association Sous le signe des Arts organise cette manifestation qui se déroulera en ville haute. elle sera l’occasion d’offrir une rencontre attractive entre des créateurs issus en grande partie du tissu local et un vaste public présent pendant l’été. .

Expositions, animations et ateliers pour enfants, buvette et restauration sur place. professionnels et amateurs confirmés exposeront dans un site remarquable et pourront pratiquer devant le public. .

Place du Champ de Foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire naillac’art@gmail.com

1st Marché de la création with some forty art exhibitors and artists organized by local association Art’Com’In.

