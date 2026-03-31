Le Blanc

Tournoi FIFA all time

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Viens affronter tes potes à Fifa sur chaque génération de console !Familles

Animation accompagnée par Gatien, animateur au Relais Brenne Initiatives Jeunes.

Le temps d’une soirée exceptionnelle, viens affronter tes potes sur FIFA.

Ce sera aussi l’occasion de tester chaque génération de console, attention aux pixels ! .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr

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English :

Come take on your friends in FIFA on every generation of console!

L’événement Tournoi FIFA all time Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne