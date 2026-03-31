Tournoi FIFA all time Le Blanc
Tournoi FIFA all time Le Blanc jeudi 23 juillet 2026.
Le Blanc
Tournoi FIFA all time
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Viens affronter tes potes à Fifa sur chaque génération de console !Familles
Animation accompagnée par Gatien, animateur au Relais Brenne Initiatives Jeunes.
Le temps d’une soirée exceptionnelle, viens affronter tes potes sur FIFA.
Ce sera aussi l’occasion de tester chaque génération de console, attention aux pixels ! .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr
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English :
Come take on your friends in FIFA on every generation of console!
L’événement Tournoi FIFA all time Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne
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