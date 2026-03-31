Création de comics numériques Le Blanc
lundi 20 juillet 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Création de comics numériques
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 17:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Viens révéler ton âme d’artiste numériqueFamilles
Accompagné de Gatien, animateur au Relais Brenne Initiatives Jeunes, viens tester de nouveaux outils informatique pour développer tes fictions et les histoires qui te tiennent à coeur ! .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 rbijleblancfol36@gmail.com
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English :
Come and unleash your inner digital artist
L’événement Création de comics numériques Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne
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