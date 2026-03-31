Informations pratiques

Le Blanc

Création de comics numériques

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Viens révéler ton âme d’artiste numériqueFamilles

Accompagné de Gatien, animateur au Relais Brenne Initiatives Jeunes, viens tester de nouveaux outils informatique pour développer tes fictions et les histoires qui te tiennent à coeur ! .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 rbijleblancfol36@gmail.com

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English :

Come and unleash your inner digital artist

L’événement Création de comics numériques Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne