Atelier Savon Maison Le Blanc
samedi 8 août 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Atelier Savon Maison
81 Rue de la République Le Blanc Indre
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez apprendre à fabriquer votre savon naturel !
Les ingrédients sont fournis et vous repartirez avec un pain d’au moins 6 savons. Une fiche détaillée pour refaire à la maison vous sera fournie. 50 .
81 Rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 ose@ecomail.fr
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English :
Come and make your own soap.
L’événement Atelier Savon Maison Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne
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