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AGENDA · Le Blanc

Atelier Savon Maison Le Blanc

samedi 8 août 2026 · Le Blanc

Atelier Savon Maison Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
81 Rue de la République
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
50 50 50 Tarif de base plein tarif

Le Blanc

Atelier Savon Maison

81 Rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez apprendre à fabriquer votre savon naturel !
Les ingrédients sont fournis et vous repartirez avec un pain d’au moins 6 savons. Une fiche détaillée pour refaire à la maison vous sera fournie. 50  .

81 Rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01  ose@ecomail.fr

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English :

Come and make your own soap.

L’événement Atelier Savon Maison Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne

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