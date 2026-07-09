Informations pratiques

Le Blanc

Atelier Savon Maison

81 Rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez apprendre à fabriquer votre savon naturel !

Les ingrédients sont fournis et vous repartirez avec un pain d’au moins 6 savons. Une fiche détaillée pour refaire à la maison vous sera fournie. 50 .

81 Rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 ose@ecomail.fr

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English :

Come and make your own soap.

L’événement Atelier Savon Maison Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne