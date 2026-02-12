Un été au Blanc: HDB Hommage à Balavoine Le Blanc

Un été au Blanc: HDB Hommage à Balavoine

Avec puissance et sensibilité, le groupe HDB revisite les plus grands succès de ce chanteur incontournable qu’était Daniel Balavoine, et nous rappelle à quel

point ses chansons sont intemporelles dans le répertoire de la chanson française. Dans le cadre d’un été au Blanc.

Depuis une dizaine d’années ce tribute band sillonne les routes de France et de Belgique, rencontrant de plus en plus de succès, avec notamment un concert remarqué à l’Arena Futuroscope en novembre 2024 !

Laissez-vous séduire par cet hommage vibrant où l’énergie et l’émotion ne font qu’un, alors qu’on commémore les 40 ans de la disparition de cette icône de la chanson française en 2026. .

Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

