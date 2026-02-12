Un été au Blanc: Concert 4 Caminos Le Blanc

Un été au Blanc: Concert 4 Caminos

Place de la libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2026-08-07 21:00:00

Concert de 4 Caminos, répertoire populaire cubain du XXe siècle, proposé dans le cadre d’un été au Blanc.

4 Caminos explore le répertoire populaire cubain du XXe siècle avec des reprises de grands classiques du Son traditionnel, des arrangements des nouvelles générations de compositeurs cubains, mais aussi ses propres compositions inspirées du style.

Ces jeunes musiciens, actifs sur la scène parisienne et issus de mondes musicaux différents (classique, jazz, fusion), se rencontrent finalement autour d’un amour commun pour les musiques d’Amérique Latine, et plus particulièrement de Cuba.

Le Son Montuno est à l’origine de la salsa, c’est une musique à la fois douce, chaleureuse et rythmée, idéale pour danser, voyager le temps d’une soirée. .

English :

