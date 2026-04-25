UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Blanc

Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE Le Blanc

vendredi 4 septembre 2026 · Le Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du champ de foire
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE

Place du champ de foire Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Une belle soirée de musique, de convivialité et de partage vous attend dans un cadre exceptionnel !
Soirée animée par Thomas MOULENE DJ Set House to Techno.
Restauration sur place, bar.   .

Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wonderful evening of music, fellowship, and sharing awaits you in an exceptional setting!

L’événement Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne

À voir aussi à Le Blanc (Indre)