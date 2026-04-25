Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE Le Blanc
vendredi 4 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE
Place du champ de foire Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Une belle soirée de musique, de convivialité et de partage vous attend dans un cadre exceptionnel !
Soirée animée par Thomas MOULENE DJ Set House to Techno.
Restauration sur place, bar. .
Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
A wonderful evening of music, fellowship, and sharing awaits you in an exceptional setting!
L’événement Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne
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