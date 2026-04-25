Informations pratiques

Le Blanc

Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE

Place du champ de foire Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Une belle soirée de musique, de convivialité et de partage vous attend dans un cadre exceptionnel !

Soirée animée par Thomas MOULENE DJ Set House to Techno.

Restauration sur place, bar. .

Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

A wonderful evening of music, fellowship, and sharing awaits you in an exceptional setting!

L’événement Un été en blanc Soirée DJ Set House to Techno avec Thomas MOULENE Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne