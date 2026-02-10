George Sand Une plume à soi Le Blanc

George Sand Une plume à soi

Spectacle lecture programmé à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand. Dans le cadre d’un été au Blanc.

En 2026 nous commémorons les 150 ans de la disparition de George Sand. Icône de la littérature française, icône féministe et icône de son pays l’Indre. Au-delà des innombrables histoires, romans, contes, pièces … et au-delà de l’écrivaine, cette femme Aurore Dupin a écrit sur elle, sur ses idées, ses envies, ses désaccords, ses amours, ses voyages … Ce spectacle est seulement tiré de sa plume, de sa vérité, de ses lettres.

Une comédienne et un comédien mettent en scène, mettent en voix une sélection de la correspondance de l’écrivaine et des ses correspondants. .

