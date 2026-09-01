L’Opus Café fête les 10 ans de Sioul’Arts L’Opus Café à Ebreuil Ébreuil
samedi 12 septembre 2026 · L'Opus Café à Ebreuil · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
L’Opus Café fête les 10 ans de Sioul’Arts
L’Opus Café à Ebreuil 1, place de l’Eglise Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’Opus Café fête les 10 ans de l’association Sioul’Arts concerts, spectacles et ateliers Après-midi et soirée ! Buvette et snack.
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L’Opus Café à Ebreuil 1, place de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 53 47 91
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English :
Opus Café is celebrating the 10th anniversary of the Sioul’Arts association: concerts, performances, and workshops—afternoon and evening! Refreshments and light snacks available.
L’événement L’Opus Café fête les 10 ans de Sioul’Arts Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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