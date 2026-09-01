Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Aqua Canoë Ébreuil
samedi 12 septembre 2026 · Aqua Canoë · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Soirée Salsa, Bachata et Kizomba
Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir ou re-découvrir les danses telles que la salsa, la bachata et la kizomba avec la compagnie Un pas de Danse avec Anthony et Cherazade. A 20h cours de bachata niveau intermédiaire et à 21h soirée salsa, bachata et kizomba.
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Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 50 21 93
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English :
Come discover or rediscover dances such as salsa, bachata, and kizomba with the dance company “Un pas de Danse,” featuring Anthony and Cherazade. At 8 p.m.: intermediate-level bachata class, and at 9 p.m.: salsa, bachata, and kizomba night.
L’événement Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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