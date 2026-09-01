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AGENDA · Ébreuil

Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Aqua Canoë Ébreuil

samedi 12 septembre 2026 · Aqua Canoë · Ébreuil

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Aqua Canoë
Adresse
39, rue de la Guillotière
Ville
03450 Ébreuil
Département
Allier
Tarif

Ébreuil

Soirée Salsa, Bachata et Kizomba

Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez découvrir ou re-découvrir les danses telles que la salsa, la bachata et la kizomba avec la compagnie Un pas de Danse avec Anthony et Cherazade. A 20h cours de bachata niveau intermédiaire et à 21h soirée salsa, bachata et kizomba.
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Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 50 21 93 

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English :

Come discover or rediscover dances such as salsa, bachata, and kizomba with the dance company “Un pas de Danse,” featuring Anthony and Cherazade. At 8 p.m.: intermediate-level bachata class, and at 9 p.m.: salsa, bachata, and kizomba night.

L’événement Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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