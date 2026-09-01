Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Aqua Canoë Ébreuil

Informations pratiques

Ébreuil

Soirée Salsa, Bachata et Kizomba

Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir ou re-découvrir les danses telles que la salsa, la bachata et la kizomba avec la compagnie Un pas de Danse avec Anthony et Cherazade. A 20h cours de bachata niveau intermédiaire et à 21h soirée salsa, bachata et kizomba.

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Aqua Canoë 39, rue de la Guillotière Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 50 21 93

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English :

Come discover or rediscover dances such as salsa, bachata, and kizomba with the dance company “Un pas de Danse,” featuring Anthony and Cherazade. At 8 p.m.: intermediate-level bachata class, and at 9 p.m.: salsa, bachata, and kizomba night.

L’événement Soirée Salsa, Bachata et Kizomba Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule