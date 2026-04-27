Troyes

Lord Martin

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Plusieurs fois récompensé, dont les prestigieux Mandrake d’Or et Mandrake de Cristal, Lord Martin a également été élu meilleur spectacle de magie en France. Ses apparitions à la télévision (Le Plus Grand Cabaret du Monde, France 2, TF1, M6, Canal+…) ont conquis le public français et international.



Artiste original et captivant, il mêle humour et magie pour offrir une expérience unique et immersive. Chaque spectacle est une rencontre inoubliable, pensée pour vous surprendre et vous émerveiller.



>> Ma Vie est Magique



Dans une ambiance intimiste et captivante, Lord Martin vous invite à découvrir son parcours pour devenir magicien. Ce spectacle sans artifice vous plonge dans l’histoire magique de sa vie, de son enfance à aujourd’hui, à travers des numéros orchestrés comme une véritable partition musicale.



Chaque instant mêle magie, mentalisme, humour et interactivité, avec un seul objectif vous surprendre. Et si vous pensez qu’un numéro est terminé… préparez-vous à la touche finale, toujours inattendue et fascinante.



Venez vivre une expérience unique et mystérieuse, où chaque représentation est totalement inédite, pensée pour vous captiver et vous émerveiller. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Lord Martin Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne