L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris

L’Oreille Sound System Dimanche 21 juin, 17h00 Le Rossli Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !

Le Rossli 95 rue de charenton paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France

La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !

©ministère de la Culture