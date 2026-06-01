L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris
L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris dimanche 21 juin 2026.
L’Oreille Sound System Dimanche 21 juin, 17h00 Le Rossli Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !
Le Rossli 95 rue de charenton paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France
La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !
©ministère de la Culture
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