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L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris

L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris

L’Oreille Sound System, Le Rossli, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Rossli

Adresse : 95 rue de charenton paris

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

L’Oreille Sound System Dimanche 21 juin, 17h00 Le Rossli Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !

Le Rossli 95 rue de charenton paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France
La Fête de la Musique est retour et prête à vibrer avec les Oreillons aux platines ! Techno, dub, drum & bass, jungle et bass music s’enchaînent le temps d’une soirée festive, ryhtmée et inoubliable !

©ministère de la Culture

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