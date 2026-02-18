L’orgue fait son marché. Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault

L’orgue fait son marché. Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault dimanche 7 juin 2026.

L’orgue fait son marché.
Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny

Église Saint Pierre Place du Général Leclerc Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-09-27 12:15:00

Date(s) :
2026-06-07

(dates en cours d’organisation).
L’Orgue vous accueil en été, 4 dimanches de 11h à 12h15
Récitals des élèves des conservatoires de Sens et Joigny.   .

Église Saint Pierre Place du Général Leclerc Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 22 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’orgue fait son marché.
Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny

L’événement L’orgue fait son marché.
Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)