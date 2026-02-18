L’orgue fait son marché. Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault

L’orgue fait son marché.

Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny

Église Saint Pierre Place du Général Leclerc Saint-Julien-du-Sault Yonne

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-09-27 12:15:00

2026-06-07

(dates en cours d’organisation).

L’Orgue vous accueil en été, 4 dimanches de 11h à 12h15

Récitals des élèves des conservatoires de Sens et Joigny. .

Église Saint Pierre Place du Général Leclerc Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 22 62

