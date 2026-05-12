Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux Saint-Julien-du-Sault
Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux Saint-Julien-du-Sault vendredi 5 juin 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux
Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Nos guides Isabelle et Béatrice aborderont de nouveau le patrimoine sous l’angle Les métiers et les lieux , la première partie a lieu le 25 mai et ici c’est la 2e partie. La visite peut se faire même si vous n’avez pas suivi la première (tarif privilégié si vous suivez les deux). .
Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux
L’événement Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien
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