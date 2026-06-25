L’orgue s’invite au marché Auray
L’orgue s’invite au marché Auray lundi 13 juillet 2026.
Auray
L’orgue s’invite au marché
Eglise Saint Gildas Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:15:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts en l’église Saint Gildas (centre-ville).
Animé par Mickaël Gaborieau
Sans réservation .
Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement L’orgue s’invite au marché Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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