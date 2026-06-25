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L’orgue s’invite au marché Auray

L’orgue s’invite au marché Auray lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Eglise Saint Gildas
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
11:15:00
Tarif

Auray

L’orgue s’invite au marché

Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:15:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts en l’église Saint Gildas (centre-ville).

Animé par Mickaël Gaborieau

Sans réservation   .

Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English :

L’événement L’orgue s’invite au marché Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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