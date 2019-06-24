L’origine des mammifères, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

L’origine des mammifères Mercredi 24 juin, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

Les mercredis curieux du MOBE

L’origine des mammifères

Les Thérapsides sont des animaux qui vécurent il y a 230 millions d’années sur le supercontinent Pangée. Ils sont parmi les seuls à survivre à la série de cataclysmes et donnent naissance aux mammifères. Cette conférence retracera les différentes étapes qui ont accompagné l’émergence de notre espèce et présentera la découverte du plus vieux gisement de fossiles de Thérapsides dans le désert du Karoo en 2023,

Julien Benoit, paléontologue à l’université Witwatersrand et Youtuber, spécialiste des Thérapsides.

Mercredi 24 juin à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Les Thérapsides sont des animaux qui vécurent il y a 230 millions d’années sur le supercontinent Pangée. science paléontologie

JULIEN BENOIT