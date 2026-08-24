L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise Amphithéâtre du Lycée agricole Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise

Amphithéâtre du Lycée agricole 16 Rue Édouard Belin Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Collectionneur de brocante, Nicolas Heredia acquiert une copie fidèle mais abîmée de L’Origine du monde de Gustave Courbet. Il expose ce tableau pour mieux s’en éloigner, entraînant le public dans une série de digressions aussi rigoureuses que décalées. Avec humour et élégance, il interroge ce qui fait œuvre, la valeur d’un objet artistique ou d’une performance, et transforme la représentation en une aventure singulière, partagée avec le public. .

Amphithéâtre du Lycée agricole 16 Rue Édouard Belin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise

L’événement L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)