L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise Amphithéâtre du Lycée agricole Vesoul
vendredi 11 décembre 2026 · Amphithéâtre du Lycée agricole · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise
Amphithéâtre du Lycée agricole 16 Rue Édouard Belin Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12
Collectionneur de brocante, Nicolas Heredia acquiert une copie fidèle mais abîmée de L’Origine du monde de Gustave Courbet. Il expose ce tableau pour mieux s’en éloigner, entraînant le public dans une série de digressions aussi rigoureuses que décalées. Avec humour et élégance, il interroge ce qui fait œuvre, la valeur d’un objet artistique ou d’une performance, et transforme la représentation en une aventure singulière, partagée avec le public. .
Amphithéâtre du Lycée agricole 16 Rue Édouard Belin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise
L’événement L’origine du monde (46×55) La Vaste Entreprise Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul 11 septembre 2026
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026
- Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul 12 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul 18 septembre 2026