LOST IN TRANSLATION (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
LOST IN TRANSLATION (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse jeudi 9 juillet 2026.
Toulouse
LOST IN TRANSLATION (CINÉMA EN PLEIN AIR)
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 22:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une soirée film en plein air, ça vous tente ?
Synopsis
Après Virgin Suicides, le deuxième long métrage de Sofia Coppola. Une comédie romantique aussi subtile que mélancolique. À Tokyo, la rencontre entre un acteur sur le déclin et une jeune Américaine accompagnant son mari, photographe de mode. Tous deux sont perdus dans leur vie et dans une culture qui leur est totalement étrangère. La moue irrésistible de Scarlett Johansson et Bill Murray, parfait dans la peau d’un Droopy version sentimentale. Entre gravité et légèreté, une brève rencontre sous le signe du décalage horaire.
Sofia Coppola, 2003. USA Japon. 102 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10
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English :
How about an open-air film evening?
L’événement LOST IN TRANSLATION (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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