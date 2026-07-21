UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Weitbruch

Loto-bingo Weitbruch

dimanche 15 novembre 2026 · Weitbruch

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
23 rue Strieth
Ville
67500 Weitbruch
Département
Bas-Rhin
Tarif

Weitbruch

Loto-bingo

23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Par ASC la garance   .

23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22  mairie@weitbruch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto-bingo Weitbruch a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

À voir aussi à Weitbruch (Bas-Rhin)