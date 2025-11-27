Loto | Chastenuel Salle des Fêtes Jax
Loto | Chastenuel Salle des Fêtes Jax lundi 14 décembre 2026.
Jax
Loto | Chastenuel
Salle des Fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:00:00
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-14
Loto à Chastenuel organisé par le Comité des Fêtes de Jax avec de nombreux lots à gagner.
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Salle des Fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52
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English :
Loto at Chastenuel organized by the Comité des Fêtes de Jax with lots of prizes to be won.
L’événement Loto | Chastenuel Jax a été mis à jour le 2025-11-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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